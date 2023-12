Sportsfreunde: Joe Manganiello und Caitlin genießen NFL-Game

Auch für sportliche Events ist das Paar zu haben! Nachdem sich Joe Manganiello (46) im Juli dieses Jahres von seiner langjährigen Ehefrau Sofia Vergara (51) getrennt hat, spekulierten Fans auf eine neue Frau an seiner Seite. Am Wochenende gaben der Magic Mike-Star und seine neue Flamme Caitlin O'Connor (33) dann endlich ihr Paar-Debüt. Nun sichteten Fans Joe und Caitlin bei einem sportlichen Match in New Jersey!

Das NFL-Spiel der New York Jets gegen die Houston Texans schaute sich das Paar live im MetLife Stadion in New Jersey an. Auf Bildern, die US Magazine vorliegen, sieht man Joe in einer Kombi aus T-Shirt, brauner Jogginghose, schwarzem Mantel und Sneakers. Caitlin hat sich für einen schicken Look aus T-Shirt und Jeans, schwarzen Sockboots mit Absatz und braunem Mantel entschieden. Hündchen Bubbles durfte selbstverständlich auch nicht fehlen und begleitete die Sportfans in einer Tragetasche.

Im Oktober verkündete ein Insider gegenüber Ok!, dass Joes neues Techtelmechtel seiner Ex-Frau nicht so gut gefalle. Obwohl er und Caitlin sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht als Pärchen outeten, zeigten sie sich zusammen in der Öffentlichkeit – was Sofia wohl "offensichtlich verärgert."

Getty Images Joe Manganiello im Dezember 2022

Action Press / Jake Mysliwczyk/BMR via ZUMA Press Wire Caitlin O'Connor und Joe Manganiello im Oktober 2023

Getty Images Sofía Vergara, Serienstar

