Alle Jahre wieder: Das ist diesjährige Royal-Weihnachtskarte

So schön strahlen die Royals auf der Weihnachtskarte! Wie in jedem Jahr veröffentlichen Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) auch nun einen neuen Familienschnappschuss und wünschen damit fröhliche Weihnachten. In diesem Jahr posieren der Thronfolger und seine Frau mit ihren Kids Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) im Partnerlook. Eins fällt dabei vor allem auf: Der kleine George ist gar nicht mehr so klein und wird seine Geschwister bald eingeholt haben!

