Jamie Spears wurde erstmals nach Beinamputation gesichtet

Jamie Spears (71) wurde erstmals seit dem großen Eingriff wieder in der Öffentlichkeit gesehen! Der Vater von Britney Spears (42) hatte Anfang Dezember mit besorgniserregenden Nachrichten von sich Reden gemacht: Dem pensionierten Unternehmer hatte aufgrund einer gefährlichen Infektion eines seiner Beine amputiert werden müssen. Seither wurde es ruhig um ihn. Doch jetzt tauchen die ersten Fotos von Jamie nach der Operation auf!

Die Bilder, die jetzt unter anderem TMZ vorliegen, zeigen den 71-Jährigen vor wenigen Tagen in der Nähe einer Lagerhalle in der US-amerikanischen Stadt Kentwood: Jamie sitzt auf den Schnappschüssen im Rollstuhl und wird von einem Mann von einem großen weißen Auto aus in das Gebäude gefahren. Dabei ist deutlich zu erkennen, dass ihm bei der OP das rechte Bein entfernt wurde.

Ein Insider gibt gegenüber dem Onlinemagazin außerdem noch einige Details zu dem Eingriff preis. Laut des Informanten sei Jamie das Bein rund zehn Zentimeter über dem Knie amputiert worden. Er habe zwar bereits eine Prothese anfertigen lassen – doch im Moment sei er noch auf einen Rollstuhl angewiesen.

