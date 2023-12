Dieser Star ist die Nervensäge bei "Das große Promi-Büßen"!

Von diesem Promi haben die Zuschauer die Nase gestrichen voll! Das große Promi-Büßen neigt sich langsam, aber sicher, dem Ende zu. In der Show stellen sich unter anderem Yvonne Woelke (42), Eric Sindermann (35) und Christin Okpara (27) ihren Verfehlungen. Mitunter kommt es in dem Camp der Buße aber auch zu heftigen Wortgefechten und krassen Auseinandersetzungen. Die Fans sind sich diesbezüglich einig: Dieses Sternchen ist am nervigsten!

Laut einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 14. Dezember, 17:05 Uhr] ist dieser prominente Kandidat bei den Zuschauern total unbeliebt. Von insgesamt 1.812 Lesern finden satte 955 (52,7 Prozent) dass Emmy Russ (24) beim Promi-Büßen einfach nur noch nervt. Auf Platz zwei landet Yvonne Woelke mit 374 Stimmen (20,4 Prozent). Danni Büchner (45) belegt Platz drei – 151 Votes (8,3 Prozent) gehen an sie.

Die wenigsten Stimmen erhält Steff Jerkel (54). Um ihn wurde es in den vergangenen Folgen eher ruhig. Der Goodbye Deutschland-Star sorgte zu Beginn des Reality-TV-Formats für Aufsehen. Beispielsweise rastete er in der ersten Folge direkt mal richtig aus und bezeichnete Lisha als "asoziales Vieh".

Anzeige

RTL II Emmy Russ bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke

Anzeige

ProSieben/Nikola Milatovic Stephan Jerkel bei "Das große Promi-Büßen" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de