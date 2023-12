Eric Sindermann bricht in Runde der Schande in Tränen aus!

Das Ganze geht ihm doch näher als gedacht. In der zweiten Staffel von Das große Promi-Büßen werden die verbliebenen Stars und Sternchen von der Moderatorin Olivia Jones (54) mit alten Sünden konfrontiert: In der Runde der Schande und in heftigen Challenges müssen diese für ihre begangenen Missetaten geradestehen – so unter anderem der selbsternannte Modekönig Eric Sindermann (35). Der wird nun von Olivia auf den Beichtstuhl bestellt.

In der sechsten Folge der Realityshow nimmt Olivia die umstrittenen TV-Auftritte des 35-Jährigen unter die Lupe und durchleuchtet seine Vergangenheit. Dabei wird Eric unter anderem mit fragwürdigen Szenen aus dem Sommerhaus der Stars konfrontiert: Insbesondere die Diskussion über seine stagnierende Modekarriere mit Mario Basler (54) blieb im Gedächtnis. Aber auch bei Promi Big Brother fiel er negativ auf, als er sich durch Container-Mitbewohner Paco Steinbeck (48) auf beruflicher Ebene angegriffen gefühlt hat. "Interessant ist, dass wir in allen Szenen immer den gleichen Eric Sindermann gesehen haben", stellt die Moderatorin fest und fügt hinzu: "Immer derselbe wunde Punkt."

Anscheinend trifft es den Berliner immer sehr, wenn er nicht erst genommen wird. Daraufhin wird der Realitystar plötzlich sentimental und spricht offen über seine Jugend. "Ich wurde von der siebten Klasse an gehänselt. Mir wurde immer gesagt, ich bin dumm und hässlich", gesteht Eric. Dadurch habe er auch oft seinen Eltern das Leben schwergemacht. So bricht der ehemaliger Handballer plötzlich in Tränen aus: "Ich wollte meine Eltern immer stolz machen."

ProSieben/Nikola Milatovic Die Kandidaten von "Das große Promi-Büßen" 2023

RTL II Eric Sindermann, "B:Real"-Star

Das Sommerhaus der Stars, RTL Eric Sindermann in "Das Sommerhaus der Stars"

