Nach acht Jahren Pause: Hilary Duff will wieder Musik machen

Gibt es etwa bald neue Musik von Hilary Duff (36)? In der Vergangenheit war die US-Amerikanerin nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Sängerin tätig. Ihre Alben wurden mit mehreren Gold- und Platin-Schallplatten ausgezeichnet. In den vergangenen Jahren wurde es musikalisch jedoch still um sie. Das letzte Album liegt mittlerweile acht Jahre zurück. Doch das könnte sich bald ändern. Hilary verrät jetzt, dass sie wieder Musik machen möchte!

"Ich glaube wirklich, dass ich eines Tages sagen werde: 'Ich muss es tun'. Es wird also passieren – ich weiß nur nicht, wann", plaudert sie im Interview mit Access Hollywood aus. Aktuell könne die Mama ihr Familienleben einfach nicht mit dem Aufnehmen von Musik verbinden. "Es ist viel einfacher, einen Schauspieljob zu buchen und zu sagen: 'OK, ich muss um sechs Uhr morgens auf der Arbeit sein und dann werde ich um neun Uhr abends fertig sein und dann nach Hause gehen'", erklärt sie.

Die "Lizzie McGuire"-Darstellerin geht in ihrer Rolle als Mutter richtig auf. Erst vor wenigen Wochen wurde sie bei einem Fußballspiel ihrer Tochter Banks (5) gesehen. Während die Kleine auf dem Feld alles gab, feuerte die 35-Jährige ihren Sprössling stolz vom Spielfeldrand an.

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Hilary Duff im November 2021

Anzeige

Getty Images Hilary Duff. Schauspielerin

Anzeige

MEGA Hilary Duff mit ihrer Tochter Banks beim Fußball

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de