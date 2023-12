Cardi Bs Freunde hoffen auf Versöhnung mit Ehemann Offset

Gibt es für ihre Liebe noch Hoffnung? Fünf Jahre lang waren Cardi B (31) und Offset (32) verheiratet. Doch das Glück der beiden schien erneut zu bröckeln: Nachdem sich Cardi und Offset in den sozialen Medien entfolgt hatten, bezeichnete sie ihren Mann als "unnötigen Ballast". Vor wenigen Tagen bestätigte Cardi dann schließlich: Sie und Offset sind tatsächlich getrennt. Dennoch besteht die Hoffnung auf ein Liebes-Comeback...

Das verrät jetzt ein Insider gegenüber US Weekly. "Cardis enger Freundeskreis bleibt hoffnungsvoll, dass sie und Offset in der Lage sind, die Dinge zu klären", so die Quelle. Immerhin haben die Eltern von zwei gemeinsamen Kindern schon in der Vergangenheit hin und wieder Probleme in ihrer Ehe gehabt und trotzdem wieder zueinander gefunden. Ob sich die beiden wieder annähern werden, bleibt abzuwarten. Ihre Freunde sind so oder so für die "I Like It"-Interpretin da: "Alles, was sie im Moment tun können, ist, Cardi zu unterstützen und sie mit Liebe zu umgeben."

Während Cardis Freunde also noch Hoffnung für ihre Ehe mit Offset zu haben scheinen, verbringt der 32-Jährige seine Zeit gerade anderweitig: Wie Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, besuchten Offset und die Influencerin London Perry eine Party zu Kanye Wests (46) neuem Album. Dort sollen sich die beiden angeregt unterhalten und die Anwesenheit des anderen sehr genossen haben.

