Süß! Selena Gomez teilt Knutschfoto mit ihrem Liebsten Benny

Sie schwebt wieder auf Wolke sieben! Nach gescheiterten Beziehungen mit Justin Bieber (29) oder The Weeknd (33) wurden Selena Gomez (31) so einige Flirts nachgesagt. Doch nun scheint der einstige Disney-Star endlich Mr. Right gefunden zu haben: Seit einem halben Jahr ist Selena mit Benny Blanco (35) zusammen. Ihre neue Beziehung machte sie allerdings erst vor wenigen Tagen offiziell. Wie glücklich sie mit ihrem Benny ist, macht Selena nun abermals im Netz deutlich!

Auf ihrem Instagram-Account lässt die 31-Jährige ihre vergangene Woche in New York Revue passieren und teilt einige Eindrücke aus der Stadt, die niemals schläft mit ihren 429 Millionen Followern. So zeigt die Bilderreihe unter anderem Aufnahmen von dem Geburtstag ihrer BFF Taylor Swift (34) – Selenas Fans haben aber nur Augen für einen Schnappschuss: Auf einem der Bilder knutschen die Sängerin und ihr neuer Freund ganz verliebt und ungeniert rum – und beweisen damit ihren Fans, wie glücklich sie miteinander sind.

Ein Insider gab bereits Einblicke in Selenas Beziehung mit dem Musikproduzenten – und verriet gegenüber Us Weekly, dass sie total verschossen in Benny ist: "Sie ist total drin und freut sich, ihre Liebe mit der ganzen Welt zu teilen. Selena sagt, dass er sie wie eine Prinzessin anhimmelt, und sie ist Hals über Kopf verliebt." Laut des Informanten habe das Paar auch schon "das Anfangsstadium" seiner Beziehung überstanden.

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco mit Freunden

Getty Images Selena Gomez, Musikerin

