Justin Timberlake singt "Cry Me a River" nach Britney-Drama!

Er gibt vorher Entwarnung! Justin Timberlake (42) hatte vor über 20 Jahren eine Beziehung mit Britney Spears (42) geführt, bis sich das einstige Paar 2002 voneinander trennte. Ganze zwei Jahrzehnte später veröffentlichte seine Ex dann ein Buch, in dem ihr damaliger Partner negativ beschrieben wird. Und angeblich plane die Sängerin sogar eine Fortsetzung ihrer Memoiren. Bisher äußerte sich dieser nicht zu den Schlagzeilen. Bis jetzt – Justin macht eine indirekte Anspielung zum Britney-Drama!

Wie People berichtet, habe der Sänger bei der Eröffnungsfeier des Fontainebleau in Las Vegas ausgerechnet den Song "Cry me a River" performt. Justin scheint aber kein unnötiges Drama schüren zu wollen und entwarnt zuvor: "Keine Respektlosigkeit!" Dann fängt er an, das Lied zu singen, das als Trennungshymne zu seiner Ex Britney bezeichnet wird. Dabei wird Justin auf den sozialen Medien seit der Veröffentlichung von "The Woman in Me" mit negativen Kommentaren überhäuft.

Erst vor wenigen Wochen verriet ein Insider gegenüber Daily Mail, dass der "Mirrors"-Interpret aber sein Schweigen bald breche. So plane scheinbar Timbaland (52), einen neuen Song mit dem Sänger aufzunehmen, der von dem Drama handele. Beide seien momentan mit der Produktion von Justins neuem Album beschäftigt.

Getty Images Britney Spears und Justin Timberlake im Januar 2002

Getty Images Justin Timberlake, Musiker

Getty Images Timbaland und Justin Timberlake im Jahr 2007

