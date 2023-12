Versteckspiel: Auf diese Stars tippen "Masked Singer"-Fans

Sie sind im Rätselfieber. Bei The Masked Singer geht es nun langsam aber sicher in die heiße Phase. In der kommenden Show werden die kostümierten Promis noch ein letztes Mal ihr Gesangstalent präsentieren, bevor dann auch schon das große Finale ansteht. Derweil beschäftigt natürlich nur eins die Fans: Wer steckt unter den verbleibenden Masken? Im Netz kursieren schon seit einiger Zeit mehrere Theorien über die Stars unter den "Masked Singer"-Masken.

In der Joyn-App teilen die Fans fleißig ihre Vermutungen. Besonders beim Mustang scheinen sich die meisten einig zu sein: Bei dem singenden Hengst kann es sich nur um Hendrik Duryn (56) handeln. 74 Prozent [Stand: 15. Dezember, 17:30 Uhr] tippen auf den Schauspieler. Ähnlich deutlich fällt es bei Santa Claus' Bruder Klaus Claus aus. Mit 64 Prozent ist Sänger Tim Bendzko (38) klarer Favorit. Auch das Ergebnis der Eisprinzessin spricht mit 55 Prozent für Anke Engelke (57) Bände, was nicht von den übrigen Masken behauptet werden kann. 35 Prozent vermuten Mieze Katz (44) unter dem singenden Troll, dicht gefolgt von Sängerin Kathy Kelly (60) mit 32 Prozent. Zuletzt sind sich die Zuschauer auch bei dem Lulatsch nicht ganz einig: 36 Prozent glauben an Pascal Hens (43), während 17 Prozent für Pasquale Aleardi (52) stimmen.

Ob es dem Rateteam gelingt, die Masken zu enthüllen, bleibt abzuwarten. Jedoch stehen die Chancen wohl nicht allzu schlecht – schließlich bekam Rätsel-Queen Ruth Moschner (47) in der vergangenen Show einen neuen Ratepartner an die Seite gesetzt. Rick Kavanian (52) darf sich fortan den Kopf über die Stars unter den Kostümierungen zerbrechen.

Getty Images Die Eisprinzessin bei "The Masked Singer" 2023

Getty Images Der Mustang bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Rick Kavanian bei "The Masked Singer"

