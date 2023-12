Lorik Bunjaku hat Trennung von Denise nicht kommen sehen!

Damit hatte er beim besten Willen nicht gerechnet! Bei Temptation Island V.I.P. stellten sich Lorik Bunjaku (27) und seine Freundin Denise Hersing (27) dem ultimativen Treuetest. Der Mannheimer hatte ihr in den zwei Wochen auf der Insel der Versuchung wahre Loyalität bewiesen. Beim finalen Lagerfeuer folgte dann allerdings der Schock: Die Blondine zog den Schlussstrich und verließ das Beziehungsexperiment als Single. Promiflash hat nachgehakt: Wie war die Trennung für Lorik?

Im Interview mit Promiflash gewährt der 27-Jährige nun einen tiefen Einblick in seine Gefühlswelt. Das Liebes-Aus sei für ihn aus heiterem Himmel gekommen. "Ich hätte nie im Leben gedacht, dass es da vorbei ist", macht er deutlich. Es sei alles ganz schnell gegangen. Laut ihm habe Denise nicht einmal versucht, ein richtiges Gespräch zu führen: "Wir haben uns 14 Tage nicht gesehen, vorher war alles gut, dachte ich, und dann so was. Das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen."

Erst vor wenigen Tagen verriet die 27-Jährige gegenüber Promiflash, dass sie beim finalen Lagerfeuer aus dem Affekt heraus gehandelt habe. "Ich musste eine Antwort sagen und da war es vielleicht eine Kurzschlussreaktion, rückblickend auf die vergangenen zwei Wochen", erklärte sie. Denise habe das Gefühl gehabt, in der Situation extrem unter Druck zu stehen: "Natürlich sollte man vorher erst mal alles durchsprechen und versuchen, zu klären."

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku, Realitystar

Instagram / denise.hersing Denise Hersing und Lorik Bunjaku, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten

Instagram / denise.hersing Denise Hersing, Reality-TV-Darstellerin

