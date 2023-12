"Kurzschlussreaktion": Bereut Denise Hersing die Trennung?

Steht sie immer noch hinter ihrer Entscheidung? Bei Temptation Island V.I.P. wollte Denise Hersing (27) eigentlich nur sehen, wie ihr Freund Lorik Bunjaku (27) mit anderen Frauen Party macht. Doch das verlor sie schnell aus den Augen: Für die ehemalige Bachelor-Bekanntheit war die Insel der Versuchung in Wirklichkeit eine Selbstfindungsreise. Die Blondine bemerkte, dass sie sich in ihrer Partnerschaft zu einem anderen Menschen entwickelte. Die Konsequenz: Beim finalen Lagerfeuer machte sie mit Lorik Schluss. Doch bereut Denise ihre Entscheidung mittlerweile?

Im Promiflash-Interview deutet sie genau das an: "Ich musste eine Antwort sagen und da war es vielleicht eine Kurzschlussreaktion, rückblickend auf die vergangen zwei Wochen." Sie habe das Gefühl gehabt, total unter Druck zu stehen. "Natürlich sollte man vorher erst mal alles durchsprechen und versuchen, zu klären", weiß Denise heute. Die Zeit hätten sie dort aber nicht gehabt. "Was ich jetzt im Nachgang dazu sage und was dann noch kam, sehen wir dann beim Wiedersehen", lässt sie offen. Deutet Denise damit etwa ein Comeback mit Lorik an?

Zuvor hatte die Beauty der Beziehung beim finalen Lagerfeuer ein Ende gesetzt. Die Frage, wie der aktuelle Beziehungsstatus der beiden aussieht, beantwortete Denise zuerst schüchtern – es sei schwierig. Lorik konnte die Reaktion seiner Freundin kaum fassen und sagte, dass er nach wie vor vergeben ist. Doch letztendlich fasste sie den Entschluss und verkündete: "Ich bin Single. Das bringt doch nichts."

