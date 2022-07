Ehrlicher Einblick: So geht es Shay Mitchell mit zwei Kids

Shay Mitchell (35) befindet sich momentan auf einer Achterbahnfahrt der Gefühle. Der Pretty Little Liars-Star brachte nämlich im Mai dieses Jahres sein zweites Kind zur Welt. Auch wenn die Mutter der beiden Mädchen Rome und Atlas ihr Familienleben in vollen Zügen genießt, scheut sie sich nicht davor, ihren Fans auch die negativen Seiten zu zeigen: In einem Video teilte Shay nun mit, dass sie manchmal mit dem Leben als Mama zu kämpfen hat.

Auf Instagram postete die gebürtige Kanadierin ein Video, in dem sie auf humorvolle Art einen Einblick in ihren Alltag gewährt. In dem kurzen Clip hält sie ihre Tochter Rome auf dem Arm, während sie einen Song mitsingt. Am Anfang blendete sie die Frage ein, wie ihr Leben als zweifache Mama denn so laufe, danach folgte eine Reihe von beschreibenden Wörtern: "Happy, frei, verwirrt, allein, miserabel, magisch." Bereits am Vortag hatte die 35-Jährige ein Zitat von der Autorin L. R. Knost geteilt, das ebenfalls ihre paradoxe Gefühlslage beschreibt: "Das Leben ist erstaunlich. Und dann ist es furchtbar. Und dann ist es wieder erstaunlich. Und zwischen dem Erstaunlichen und dem Schrecklichen gibt es das Gewöhnliche, das Alltägliche und die Routine."

Auch schon während ihrer zweiten Schwangerschaft hatte die Schauspielerin mit einem Gefühlschaos zu kämpfen: Sie litt an pränatalen Depressionen. "Als ich mich während der Schwangerschaft nicht gut fühlte, dachte ich: 'Was ist das? Niemand hat darüber gesprochen! Ich sollte doch jetzt glücklich sein'", hatte Shay in einem Interview mit Buzzfeed verraten.

Getty Images Shay Mitchell, Schauspielerin

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell mit ihrer Tochter Atlas

Instagram / shaymitchell Schauspielerin Shay Mitchell

