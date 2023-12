"Forsthaus Rampensau"-Beverly weint: Sie will einen Freund!

Sie gibt die Hoffnung noch nicht auf. In der deutschen Edition von Forsthaus Rampensau ziehen neun prominente Duos in eine Selbstversorgerhütte im Lavanttal. Dort leben die Stars und Sternchen für zwei Wochen auf engstem Raum und unter permanenter Überwachung zusammen – so unter anderem auch die einstige Beauty & The Nerd-Kandidatin Beverly. Und die lässt nun tief in ihre Gefühlswelt blicken!

In der zweiten Folge von "Forsthaus Rampensau Germany" spricht die Blondine mit ihrer Mitbewohnerin Jasmin Herren (44) offen über das Thema Liebe. "Ich möchte mich mal wieder richtig in jemanden verlieben. Ich möchte was Echtes", verrät Beverly. Sie würde gerne mal wieder mit jemanden lachen, doch bislang sei das Glück nicht auf ihrer Seite gewesen. "Ich fühle mich nicht geliebt. Ich würde schon gerne verschiedene Dinge mit einem Partner erleben. Das fehlt mir", erklärt die Beauty, während ihr ein paar Tränen übers Gesicht kullern.

Dass Beverly und Reality-Casanova Diogo Sangre (29) sich im Forsthaus blendend verstehen, ist nicht zu übersehen. Doch der scheint nun an einer anderen Dame Gefallen gefunden zu haben – und zwar an Gina-Lisa Lohfink (37). "Sie ist hot, ganz einfach", gibt der 29-Jährige schmunzelnd zu. Den Segen seines Kumpels Kevin Platzer, alias Flocke, scheint er definitiv zu haben: "Sie ist genau Diogos Typ Frau."

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Reality-TV-Star

Instagram / beverlycmua Beverly, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidatin 2023

RTL II Gina-Lisa Lohfink, "B:Real"-Teilnehmerin

