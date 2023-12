Mit Papa: Taylor Swift bringt ganze Crew zum Chiefs-Spiel

Taylor Swift (34) scheint einen Fanclub aufzubauen! Seit einigen Monaten ist die Sängerin mit dem Footballer Travis Kelce (34) liiert. In der Öffentlichkeit machen sie kein Geheimnis aus ihrer Liebe. Und dank Travis scheint die Blondine mittlerweile richtig Spaß an Football zu haben – sie unterstützt ihn so oft wie möglich von der Tribüne aus. Zu seinem Spiel gegen die New England Patriots bringt Taylor jetzt sogar ihre ganze Crew mit.

Wie unter anderem das Portal Just Jared berichtet, hat Taylor beim Sonntagsspiel der Kansas City Chiefs vor allem ihre engsten Freundinnen im Schlepptau. So begleiten sie unter anderem ihre Background-Sängerin Melanie Nyema sowie die Musikerin Alana Haim (32) und ihre langjährige beste Freundin Ashley Avignone. Ebenfalls Mitglied der Gang ist Taytays Papa Scott, der mittlerweile ein ebenso großer Fan von Travis zu sein scheint wie seine Tochter. Und natürlich dürfen auch die Spielerfrauen der anderen Chiefs-Stars nicht fehlen: So lacht und feiert der Popstar fleißig mit Brittany Mahomes und Lyndsay Bell.

Mittlerweile scheint Taylor ihr Glück mit der ganzen Welt teilen zu wollen, denn im Interview mit Times plauderte sie erstmals öffentlich über ihren Travis. "Das fing alles damit an, dass Travis mich auf sehr liebenswerte Weise in seinem Podcast aufs Podest stellte, was ich verdammt cool fand", schwärmte sie. Beim ersten Chiefs-Spiel, das sie besucht hatte, seien die beiden dann schon ein Paar gewesen.

ActionPress/Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce in New York, Oktober 2023

Getty Images Taylor Swift mit Papa Scott und ihren Freundinnen beim Chiefs-Spiel im Dezember 2023

Instagram / patty_cuts Travis Kelce und Taylor Swift, Dezember 2023

