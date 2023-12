"The Crown"-Star verrät: So tränenreich war der Abschied!

Auch für den Cast und die Crew ist das nicht leicht! Mit der sechsten Staffel endet der Netflix-Hit The Crown. Jede einzelne Season behandelt historische Ereignisse, die die britische Königsfamilie prägten. In der letzten Staffel wird es noch einmal besonders emotional für die Fans, denn danach heißt es Abschied nehmen. Das war auch für die Darsteller sowie die Produktion nicht einfach!

Claudia Harrison ist in "The Crown" seit Staffel fünf als Prinzessin Anne (73) zu sehen. Gegenüber The Standard verrät sie, wem der Abschied von der Serie am schwersten fiel. "Für uns Schauspieler war es eine außergewöhnliche Erfahrung, aber für [das Kreativteam] sind es zehn Jahre ihres Lebens. Und wir sind Schauspieler, wir sind es gewohnt weiterzuziehen, aber wir haben es gefeiert und ja, es gab definitiv [Tränen am Set]", erinnert sich die Britin. Dennoch ließ sie es sich nicht nehmen, etwas vom Set zu stehlen: ein Programmheft von der Beerdigung der Königinmutter. Doch das sei ein Geschenk für die Darstellerin Marcia Warren, so Claudia.

Allerdings haben Fans gute Chancen, dass sie sich nicht für immer von "The Crown" verabschieden müssen. Denn die Produzenten scheinen noch einiges zu erzählen zu haben. "Ich denke, dass Peter Morgan oder einer der anderen Produzenten eines Tages viele Geschichten offenlegen wird, gegen die wir uns entschieden haben", meinte Andy Harries im Podcast "Have You Seen?".

Netflix/Keith Bernstein Claudia Harrison als Prinzessin Anne in der fünften "The Crown"-Staffel

Getty Images Claudia Harrison , "The Crown"-Darstellerin

Netflix Elizabeth Debicki in der sechsten "The Crown"-Staffel

