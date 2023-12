Uni vernachlässigt: "Love Island"-Celine legt ihr Insta lahm

Celine möchte ihren Fokus auf andere Dinge setzen. Die Lehramtsstudentin hat in der diesjährigen Love Island-Staffel ihren Mister Right gesucht, allerdings ohne Erfolg. Sie hatte das Gefühl, dass kein Mann so richtig Interesse an ihr hatte. Nach ihrem Rauswurf lernte sie zwar Daniel kennen – was der aktuelle Stand bei den beiden ist, ist aber unklar. Nun zieht sich Celine erst mal komplett zurück: Sie deaktiviert ihr Social-Media-Profil.

In ihrer Instagram-Story gibt die Brünette preis, dass sie sich dazu entschlossen habe, ihren Account vorerst zu deaktivieren. "In den letzten Monaten habe ich die Uni sehr vernachlässigt und will über den Winter meinen Fokus auf meine Zulassungsarbeit und mein Staatsexamen legen", gesteht die 24-Jährige. Die sozialen Medien lenken sie dabei zu sehr ab. Sie betont: "Generell fühle ich mich momentan nicht wohl dabei, etwas zu posten."

Demnach dürfte es Celine bei "Love Island" kaum um Fame gegangen sein – im Gegensatz zu anderen Kandidaten. Sylvie Meis (45), die Moderatorin der Show, hatte vor Beginn der diesjährigen Staffel gegenüber Promiflash erklärt: "Heutzutage hat jeder Instagram. Jeder, der sich bei einer Show anmeldet, hofft vielleicht irgendwie auch noch mal mehr Follower zu bekommen."

Celine, "Love Island"-Kandidatin

Sylvie Meis, Moderatorin

Instagram / la_celine Celine im Dezember 2023 in Valencia

