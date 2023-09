Diese vier neuen Granaten ziehen in die "Love Island"-Villa!

Diese vier können sich sehen lassen! Am Montag hatte das Warten für die Fans endlich ein Ende – die neue Staffel von Love Island hat begonnen. Während Fabi sich allem Anschein nach schon auf Alessandra festgelegt hat, geht das Liebes-Abenteuer bei anderen Kandidaten erst los: Ray durfte nach seiner Krankheit endlich in die Villa einziehen – und auf den Hamburger folgen vier weitere heiße Granaten!

In einer Pressemitteilung von RTLZWEI gibt es nun schon einen kleinen Vorgeschmack: Celine aus Wuppertal und Jeanine aus Villingen-Schwenningen werden am Abend ihren ersten Auftritt in der Show haben. Letztere erfüllt sich damit einen kleinen Traum: "Ich wollte wirklich schon immer mal in einer Dating-TV-Show dabei sein. […] Aber da ich total der Beziehungsmensch bin und immer in festen Händen war, kam das natürlich nicht infrage", erklärt sie. Auch Celine bezeichnet sich als Beziehungsmensch und danach sucht sie auch in der Show: "Ich bin nicht hier, um Freunde zu finden, sondern die Liebe", gibt sie zu.

Auch für die Mädels gibt es Nachschub an Single-Männern: Derryl aus Zürich konnten die Zuschauer bereits in der ersten Folge kennenlernen – nun darf auch er einziehen. Für die große Liebe könnte er sich sogar vorstellen, seinen Wohnsitz zu verlegen: "Ich wohne ja in der Schweiz, aber ich würde gerne auswandern. Man ist gut abgesichert, aber ich will was Neues erleben." Sein Granaten-Kollege Robert aus Berlin könnte sich sogar vorstellen, in der Villa Sex zu haben: "Grundsätzlich sage ich nicht nein. […] Wenn man in der Private-Suite ist, kann es sein, dass ich mich nicht wehre."

RTLZWEI / Magdalena Possert Celine, "Love Island"-Teilnehmerin

RTLZWEI / Magdalena Possert Derryl, "Love Island"-Teilnehmer

RTLZWEI / Magdalena Possert Robert, "Love Island"-Teilnehmer

