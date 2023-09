"Love Island"-Kandidatinnen ziehen über neue Granaten her

Bricht bei Love Island jetzt ein fetter Zickenkrieg aus? In der heutigen Folge sind gleich vier Singles in die Villa eingezogen. Zunächst wurden die bisherigen Bewohnerinnen auf den Balkon verbannt, damit Celine und Jeanine im Garten ihre Boys kennenlernen durften. Die Mädels konnten ihnen dabei zusehen, was offenbar nicht wirklich von Vorteil war: Es brach sogar eine fiese Lästerattacke aus.

"Ey, pass' mal auf da unten", drohte zum Beispiel Evi, die aktuell mit Daniel ein Couple bildet. Doch auch Alessandra gefiel offenbar überhaupt nicht, was sie gesehen hat. Als Jeanine Interesse an ihrem Fabi bekundete, erzählte die Studentin: "Ich muss sagen, sie kommt mir nicht sympathisch rüber. Wir sind ein ähnlicher Typ, aber sie sieht gar nicht so aus wie ich. Es soll auch nicht eingebildet klingen, aber ich finde mich hübscher!" Ihre Konkurrentin habe ihrer Meinung nach nichts Besonderes: "Ich selbst finde, ich habe etwas Besonderes auch mit den Grübchen und mit den Sommersprossen. Ich finde, sie kommt nicht an mich heran." Dass Jeanine sich ihren Auserwählten für ein Date ausgewählt hat, störte sie wiederum nicht allzu sehr.

Laura kamen nach dem Einzug der Granaten sogar die Tränen. Denn Neuzugang Celine schnappte sich direkt ihren Leon. "Ich merke schon, dass die Gefühle kommen – wegen der Unsicherheit. Nicht wegen Leon, sondern wegen mir", gestand sie sich ein. Ihr Show-Partner versuchte ihr daraufhin in einem Gespräch die Angst zu nehmen: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich nichts ändern wird." Wenige Stunden später ging er mit Celine allerdings auf ein Date.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

