Bald ein Couple? "Love Island"-Celine & Daniel treffen sich!

Finden Celine und Daniel durch Love Island doch noch die große Liebe? Die beiden waren als Granaten in die Liebesvilla eingezogen – doch weil es bei der Wuppertalerin nicht mit Hannes Mörl und bei dem Fitnessstudiobesitzer nicht mit Evi gefunkt hatte, mussten sie die Show nach nur wenigen Folgen schon wieder verlassen. Abseits der Sendung könnten sie ich jetzt aber doch vercouplen: Celine und Daniel verstehen sich super!

Auf Instagram teilt Celine ein Bild aus einem Zelt auf dem Oktoberfest. Darauf zu sehen: Daniel, der sie innig umarmt und liebevoll anlächelt! Was geht denn da? "Er hat mich in München besucht und wir haben uns gut verstanden – hätten wir das mal in der Villa gemerkt", schwärmt die 24-Jährige zu dem süßen Schnappschuss mit der Granate. Ob weitere Dates geplant sind, verrät sie aber nicht...

Auch ihren schönsten Moment in der Villa hatte Celine mit Daniel geteilt, wie sie ihren Fans erklärt. "Daniel, Derryl, Jeanine, Robert und ich haben verstecken gespielt und hatten so viel Spaß und haben viel gelacht", beantwortet sie einem Follower die Frage nach ihrem Highlight bei "Love Island".

Anzeige

Instagram / la_celine "Love Island"-Celine und Daniel beim Oktoberfest 2023

Anzeige

RTLZWEI Daniel, "Love Island"-Kandidat 2023

Anzeige

RTL2 Derryl, Robert, Jeanine und Celine bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de