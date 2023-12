Was schenkte Travis Kelce Taylor Swift zum Geburtstag?

Die Vermutung liegt nahe! Vor ein paar Wochen hatte Taylor Swift (34) ihre Liebe zu dem Football-Star Travis Kelce (34) öffentlich gemacht. Zur Geburtstagsparty der Pop-Ikone, die sie mit ihren engsten Promi-Freunden feierte, konnte der neue Mann an ihrer Seite allerdings nicht erscheinen. Die beiden sollen den Ehrentag aber ein paar Tage zuvor mit der Familie zelebriert haben. War das Travis' Geschenk für seine Taylor?

Auf TikTok spekulieren die Fans der "Bejeweled"-Interpretin über ein auffälliges neues Accessoire der Beauty – ein von blauen Steinen umgebener Opalring, den man auf einigen Fotos sieht. "Blauer Topas ist einer der Geburtssteine für Dezember und beim Opal gilt das für Oktober", erklärt ein Nutzer und bezieht sich damit auf die Geburtsmonate von Taylor und Travis. Keleigh Sperry (31), die auf den Schnappschüssen an TayTays Seite zu sehen ist, heizte das Gerücht weiter an, indem sie eines der Videos mit der Theorie likte.

Im Netz teilte die US-Amerikanerin weitere Einblicke in ihre Geburtstagsfeier. Für die Kamera posierte der Weltstar in einem schicken, glitzernden schwarzen Minikleid. Abgelichtet an dem Abend wurden unter anderem auch Freundin Blake Lively (36) und Gigi Hadid (28).

Taylor Swift, Keleigh Sperry und Miles Teller an Taylors Geburtstag 2023

Taylor Swift an ihrem 34. Geburtstag

Blake Lively, Gigi Hadid und Taylor Swift

