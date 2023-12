Zu wenig Interesse? “Bauer sucht Frau”-Steffen geht leer aus

Hat Steffen Rodenhausen es sich damit etwa verspielt? Aktuell sucht der Mutterkuhhalter im Rahmen der Kuppelshow Bauer sucht Frau die ganz große Liebe. Dabei hat es ihm die Bürokauffrau Kathrin angetan, die er schließlich zu sich auf den Hof einlud. Doch bereits in den ersten Wochen begann es bei den beiden zu kriseln. Findet Steffen und Kathrins Liebe nun endgültig ein Ende?

In der aktuellen Folge weiß der Metzger nicht so recht, wie er bei seiner Auserwählten landen kann und stößt mit ihr schließlich zwischen gehacktem Holz mit einem Bier an. Für Kathrin wäre dies der Moment gewesen, in dem der 42-Jährige ruhig mehr Initiative hätte ergreifen und sie küssen können. Für Steffen war dies aber wohl nicht der richtige Zeitpunkt. "Das Romantische im Wald ist nicht so meins, weil man verschwitzt und voller Staub ist", erklärt er. Auf Kathrins Annäherungsversuche geht Steffen dabei nicht ein und reagiert eher passiv: "Küssen und Händchenhalten sind nichts für den Wald. [...] Beim Ausmisten küsst man sich ja auch nicht." Ob das Steffen noch zum Verhängnis wird?

Offenbar schon, denn im Verlauf der Sendung sucht Kathrin das Gespräch zu dem Lamborghini-Fahrer. "Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es besser ist, wenn ich heute schon abreise", erklärt sie ihm am Tisch. Damit hat Steffen überhaupt nicht gerechnet, er habe die Woche wenigstens noch als Freunde mit ihr verbringen wollen. Für Kathrin keine Option: "Ich habe da lange darüber nachgedacht und den Entschluss gefasst, dass es doch besser ist, wenn ich jetzt meine Tasche packe, weil der Steffen wirklich kein Interesse an mir hat." Sie könne sich keine weitere Zukunft mit dem Mutterkuhhalter vorstellen.

RTL Kathrin und Steffen bei "Bauer sucht Frau"

