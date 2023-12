Bei "Bauer sucht Frau"-Christoph und Lisa gibt es Hoffnung!

Was wird nun aus den beiden? Im Rahmen der Kuppelshow Bauer sucht Frau lernten sich Christoph und Lisa näher kennen. Obwohl die beiden es zunächst überhaupt nicht hatten abwarten konnten, einander wiederzusehen, beschlossen der Mutterkuhhalter und die Pharmaziestudentin in der gestrigen Folge, in Freundschaft auseinanderzugehen. Aber ist auch dieser Plan schon wieder verworfen? Offenbar funkt es zwischen Christoph und Lisa doch!

Auch wenn sie sich zuletzt keine gemeinsame Zukunft als Paar vorstellen konnten und als Freunde die Hofwoche beendeten, kommen beide gemeinsam zum Wiedersehen bei "Bauer sucht Frau". Dabei sehen die Studentin und der Feuerwehrmann ein, dass sie "sich nicht ganz unsympathisch" seien. Nach ihrer gemeinsamen Zeit bei "Bauer sucht Frau" haben sie sich sogar wiedergesehen und gemerkt, dass irgendwas da schon zwischen ihnen funke. "Wir lernen uns jetzt einfach weiter gut kennen und dann gucken wir mal", äußert sich Lisa zu ihren weiteren Plänen.

Offenbar kommen die beiden auch weiterhin gut miteinander aus und stehen wohl auch in Kontakt. Immerhin markieren sich Lisa und Christoph seit dem Beginn der neuen Staffel auch immer wieder gegenseitig in ihren Storys auf Instagram.

Anzeige

RTL / Markus Nass Christoph, Inka Bause und Lisa bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige

RTL / Markus Nass Das Wiedersehen von "Bauer sucht Frau" 2023

Anzeige

RTL Lisa und Christoph

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de