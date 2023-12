Demi Lovato feiert ihre Verlobung mit Freunden und Familie

Diesen Meilenstein ihrer Liebe feiert Demi Lovato (31) mit ihren Liebsten! Die Sängerin und Jute$ hatten im August 2022 ihre Beziehung öffentlich gemacht. Seitdem geben die Musiker ihren Fans immer wieder Einblicke in ihre Beziehung. Vor wenigen Tagen überraschten die Turteltauben mit süßen News: Demi und ihr Schatz wollen heiraten! Die Verlobung feiert Demi nun mit ihren Freunden und ihrer Familie.

Auf Instagram teilt die "Skyscraper"-Interpretin Schnappschüsse ihrer Feier. Darauf sind ganz viele verliebte Momente mit ihrem Verlobten zu sehen. Auf süßen Pärchenfotos schmachten sich die zwei verliebt an. In dem nächsten Bild freuen sich Freunde und Familie mit den Turteltauben. Dazu schreibt Demi: "Vier Kerzen für immer." Jute$ kommentiert den Beitrag seiner Verlobten mit den Worten: "Ich in so glücklich, dass ich dich wiedergefunden habe. Ich liebe dich, Baby."

Wie sehr sich Demi und Jute$ lieben, zeigen sie regelmäßig im Netz. Nach Bekanntgabe der Verlobung schwärmte die 31-Jährige von ihrem Liebsten: "Ich bin immer noch sprachlos. Letzte Nacht war die beste Nacht meines Lebens und ich kann nicht glauben, dass ich die Liebe meines Lebens heiraten darf!" Sie könne es kaum erwarten, mit Jute$ endlich vor den Traualtar zu treten: "Jeder Tag, den ich mit dir verbracht habe, ist ein wahr gewordener Traum. Ich kann es kaum erwarten, dich für immer zu lieben und zu ehren."

Instagram / ddlovato Demi Lovato und Jute$ im Jahr 2023

Getty Images Demi Lovato, Sängerin

Getty Images Jordan Lutes und Demi Lovato

