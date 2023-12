Lizzo beantragt Abweisung der Klage ihrer Ex-Tour-Designerin

Lizzo (35) ist sich keiner Schuld bewusst! Die Musikerin sorgte in den vergangenen Monaten für einige Negativschlagzeilen: Erst meldeten sich drei ehemalige Tänzerinnen, die ihr unter anderem Belästigung vorwarfen und sie deshalb verklagten. Daraufhin kamen immer mehr Ex-Angestellte dazu, die behaupten, von der Musikerin schikaniert worden zu sein. So reichte im September etwa eine ehemalige Tour-Kleidungsdesignerin namens Asha Daniels Klage ein. Dagegen will sich Lizzo jetzt wehren!

Wie People berichtet, beantragte das Anwaltsteam der "Truth Hurts"-Interpretin am vergangenen Freitag die Abweisung der von Asha eingereichten Klage ein. Die Rechtsvertreter behaupten, dass die Vorwürfe der Modedesignerin "unbegründet und anzüglich" seien. Laut einem Statement von Lizzo, das die Juristen veröffentlichten, habe die Klägerin "die ihr zugewiesene Arbeit nicht erledigt und schließlich einfach geschwänzt und sich geweigert, zur Arbeit zu erscheinen." Sie sei gefeuert worden, da sie am Tag eines Konzerts der Sängerin nicht anwesend war.

Asha hatte in ihrer Klageschrift behauptet, dass sie während der Tour der 35-Jährigen in einem "rassistischen und sexualisierten" Umfeld arbeiten musste. Lizzo selbst, ihre Kleidungsmanagerin und ihre Tourmanagerin sollen sich fettfeindlich und rassistisch geäußert haben. Zudem habe man ihr medizinische Versorgung verweigert.

Getty Images Lizzo bei den Grammys 2023

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Sängerin

Getty Images Lizzo im November 2022

