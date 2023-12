Nach TV-Betrug: Lola Weippert macht sich über Umut lustig!

Lola Weippert (27) positioniert sich klar! Seit mehreren Jahren moderiert die TV-Bekanntheit nun schon Temptation Island V.I.P.. Auf der Insel der Versuchung hatte es die Berlinerin schon mit Fremdgängern wie Aleksandar Petrovic (32), Nico Legat und Marc-Robin zu tun. Beim finalen Lagerfeuer konfrontierte sie die Jungs allesamt mit ihren Fehlern. So auch in dieser Staffel Umut Tekin (26). Auch der einstige Bachelorette-Kandidat betrog seine Freundin. Dafür muss er sich nun verantworten: Lola macht sich über Umut lustig!

"Ich wiederhole mich nur ungern, aber: Das R in Umut steht für Respekt und Reflexion", kommentiert die 27-Jährige unter einem Beitrag des offiziellen "Temptation Island"-Instagram-Accounts. Damit spielt sie auf Umuts finales Lagerfeuer an, in dem sich der Lockenkopf nicht gerade einsichtig und reumütig gegenüber seiner damaligen Freundin gezeigt hatte. Von den Fans bekommt Lola für ihren Kommentar Zuspruch. Mehr als 3000 Personen gefällt ihre Aussage. "Genau mein Humor", schreibt ein User unter Lolas Worte.

Während die Fans Lola für ihre spitzen Kommentare feiern, findet Lorik Bunjaku (27) die Moderation total daneben. "Sie geht nie auf beide Parteien ein. Sie versucht lediglich, ihr Image als feministische, unabhängige und starke Frau in der Öffentlichkeit noch mehr zu vermarkten", wetterte er im Promiflash-Interview. Die Moderation des Reality-TV-Formats sei für sie nur Mittel zum Zweck. "Ihr geht es nicht um die Personen. Die Frauen, die sie bestärkt, sind ihr genauso egal wie die Männer, die sie runtermacht und kaum zu Wort kommen lässt", schoss Lorik weiter.

