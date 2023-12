Dann wollen Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa heiraten!

Wann ist es so weit? Im vergangenen Sommer hatten Pietro Lombardi (31) und Laura Maria Rypa (28) verkündet, dass sie wieder zusammen sind. Seit dem Neuanfang konnten der DSDS-Juror und die Influencerin ihre Liebe mehr oder weniger stabilisieren. Im Oktober 2022 hielt der Sänger dann sogar um die Hand seiner besseren Hälfte an. Die Hochzeitsglocken läuteten bei Pietro und Laura allerdings noch nicht – warum ist das so?

In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram stellt sich die 28-Jährige den neugierigen Fragen ihrer Fans. Unter anderem will ein Follower von Laura wissen, wann sie und Pietro endlich vor den Traualtar treten. "Wir wollten heiraten, wenn Leano etwas älter ist", gibt Laura preis und fügt hinzu: "Damit er alles richtig miterleben kann." Scheint also so, als wenn das Paar seine Hochzeitspläne erst mal auf Eis gelegt hat...

Nichtsdestotrotz hat der 31-Jährige schon genaue Vorstellungen von der Hochzeitslocation. Im Netz verriet er vor einigen Monaten, dass er seiner Laura das Eheversprechen im pompösen Karlsruher Schloss geben wolle. Dass ihr gemeinsamer Sohn dabei eine wichtige Rolle spiele, machte Pietro schon damals deutlich: "Wir wollen unbedingt, dass Leano das richtig miterleben kann. Vielleicht, wenn er ein Jahr ist."

