Nach Buhrufen bei Spiel: Travis Kelce nimmt Taylor in Schutz

Travis Kelce (34) und Taylor Swift (34) dominieren seit Monaten die Schlagzeilen. Seit die "Blank Space"-Interpretin und der NFL-Star ihre Liebe im Oktober auf einem gemeinsamen Date ganz offiziell gemacht hatten, will es einfach nicht ruhiger um sie werden. Ganz im Gegenteil sogar: Als die Popsängerin ihren Liebsten bei einem Spiel unterstützen wollte, wurde sie mit Buhrufen aus dem Publikum konfrontiert. Nun meldet sich der Footballspieler zu Wort: Travis steht voll und ganz hinter Taylor.

Im "New Heights"-Podcast spricht der Tight End der Kansas City Chiefs mit seinem Bruder über das Spiel. "Es zeigt dir nur, wie großartig dieses Mädchen ist", schwärmt Travis zunächst und fügt hinzu: "Sie sind völlig verrückt geworden, als sie Taylor auf der Leinwand gezeigt hatten." Doch er thematisiert dabei auch den unschönen Zwischenfall, der aktuell vor allem bei den Fans der beiden für Gesprächsstoff sorgt. "Vielleicht gab es ein paar Brads und Chads, die gebuht haben. Aber im Großen und Ganzen haben alle lautstark für sie geschrien", betont der 34-Jährige und positioniert sich damit hinter seiner Freundin.

Nicht nur die Musikerin scheint ein großer Fan des Footballstars zu sein – auch ihr Vater begleitete Taylor zuletzt zu einem seiner Spiele. Wie US Magazine berichtete, schauten sich die beiden in Fan-Kleidung das siegreiche Match gegen die New England Patriots an. Sichtlich ausgelassen fieberte das Duo bei jedem Spielzug mit.

