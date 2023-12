Jana flirtet fremd: "Are You The One?"-Sidars Herz bricht!

Hier entsteht ein waschechtes Liebesdreieck! In der aktuellen Staffel von Are You The One? wird geflirtet, was das Zeug hält! Sidar Sahin hat jedoch nur Interesse an einer Frau: Er hat sich bereits Hals über Kopf in Jana Klein verliebt und ihr das auch gestanden. Die Krankenschwester bandelt aber plötzlich mit Ryan Wöhrl an – gemeinsame Nächte mit intensiven Kuscheleinheiten inklusive. Das bricht Sidars Herz – und er stellt Jana ein Ultimatum.

"Was mich am meisten verletzt hat, ist, dass sie in der Matching Night vor der Thomalla (34) mit mir abgeschlossen hat", echauffiert sich Sidar. Er habe sich einfach in die falsche Frau verguckt: "Ich war einmal in meinem Leben verliebt – Jana ist tatsächlich die zweite Frau, in die ich mich verknallt habe. Jana nimmt ihm seine Gefühle zwar nicht ganz ab – fühlt sich aber sowohl zu dem Make Love, Fake Love-Kandidaten als auch zu Ryan hingezogen und will sich noch nicht festlegen!

Deswegen kuschelt sie zwar intensiv im Bett mit Ryan, redet aber auch stundenlang mit Sidar im Pool. Der betont weiterhin, einzig und allein Interesse an ihr zu haben – und will deshalb eine Entscheidung erzwingen! "Sidar hat Jana gesagt: 'Du musst dich morgen Abend entscheiden.' Dieses 'Sidar oder ich' – das ist meine größte Angst gerade", erzählt Ryan dazu. Er meine es seinerseits ebenfalls total ernst mit der Dortmunderin.

Instagram / ryanwoe Ryan Wöhrl, Reality-TV-Bekanntheit

RTL / Frank Beer Sidar, "Are You The One?"-Kandidat 2023

RTL / Frank Beer Jana Klein, "Are You The One?"-Kandidatin

