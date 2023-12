König Charles stellt neue Regel für das Weihnachtsfest auf

Es gibt strenge Regeln! Die britischen Royals erwartet in diesem Jahr ein etwas anderes Weihnachtsfest: Während sie die alten Bräuche und Traditionen zwar auch zum diesjährigen Fest der Liebe beibehalten, hat König Charles III. (75) die Gästeliste in diesem Jahr erweitert: Neben den üblichen Besuchern wird nun erstmals auch ein Großteil der Familie von Königin Camilla (76) anwesend sein. Anlässlich der verlängerten Teilnehmerliste hat Charles jetzt wohl eine neue Regel aufgestellt!

Wie eine dem Palast nahestehende Quelle gegenüber OK! berichtet, wird bei den Feierlichkeiten ein striktes Handyverbot herrschen: "Es wurde deutlich gemacht, dass es in diesem Jahr keine Handys, Fotos oder Selfies am Esstisch geben wird. Nur kontrollierte und genehmigte Bilder werden an die Öffentlichkeit gelangen." Diese Maßnahme soll vor allem zum Schutz der hochrangigen Mitglieder des Königshauses ergriffen werden. "Es hört sich zwar lustig an, aber in Wahrheit wollen sie nicht, dass ein Foto des Königs, auf dem er versucht, sich eine Bratkartoffel in den Mund zu schieben, in den sozialen Medien erscheint", erklärt der Insider.

Ob Prinz Harry (39) und seine Familie zu den zahlreichen Besuchern zählen werden, ist bisher noch unklar – allerdings sollen sowohl Charles als auch sein jüngster Sohn nicht abgeneigt sein, wie ein Tippgeber vor Kurzem gegenüber New Magazine ausplauderte: "Es gab Gespräche über ein mögliches Treffen mit dem König am zweiten Weihnachtsfeiertag oder sogar über Neujahr[...]."

Anzeige

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla, 2023

Anzeige

ActionPress Prinzessin Kate, Prinz William, König Charles und Königin Camilla

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan nach ihrer Verlobung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de