Liebe zu Benny: Selena Gomez möchte "gesunde" Beziehung

Selena Gomez (31) gibt private Einblicke in ihr Liebesleben! Vergangene Woche hatte die Schauspielerin überraschende News mit ihren Fans geteilt: Die "Die Zauberer vom Waverly Place"-Darstellerin ist mit dem Musikproduzenten Benny Blanco (35) zusammen – und das schon seit über einem halben Jahr. Ihre Beziehung behielt sie lange für sich. Doch nun gewährt Selena selbst einige seltene Einblicke in ihre neue Liebe...

In einem Interview mit Vogue erklärt die 31-Jährige, dass es ihre oberste Priorität in einer Beziehung ist, Selbstachtung zu bewahren. "Es ist sehr schwer, jemanden zu finden, der dir zuhört und sich um dich kümmert, aber ich weiß, wenn es passiert, ist es großartig und du möchtest einfach, dass es gesund ist", offenbart Selena. Benny erwähnt sie zwar nicht, allerdings sollen die beiden zum Zeitpunkt des Interviews schon zusammen gewesen sein.

Auch betont der einstige Disney-Star in dem Interview, dass er seine vergangenen Beziehungen – wie unter anderem zu Justin Bieber (29) und The Weeknd (33) – nicht bereue. "Ich glaube fest daran, dass alles in meinem Leben aus einem bestimmten Grund passiert. Ich versuche immer zu sagen: 'Welche Lektion verbirgt sich hier? Ich will lernen und daran wachsen'", so Selena.

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

