Erkrankte Céline Dion zeigt sich erstmals nach drei Jahren

Das dürfte Fans von Céline Dion (55) sehr freuen. Die Sängerin leidet schon seit einiger Zeit am Stiff-Person-Syndrom. Die Krankheit schränkt sie sehr ein – durch starke Krämpfe kann sie sich teilweise kaum bewegen. Schon seit dreieinhalb Jahren lässt sich die "My Heart Will Go On"-Interpretin deshalb nicht mehr in der Öffentlichkeit blicken. Jetzt gibt es aber ein Lebenszeichen von Céline!

Am Montag besuchte die 55-Jährige ein Eishockey-Spiel in Las Vegas. Nach dem Match posierte sie mit der PR-Chefin der Montreal Canadiens in der Umkleide der Mannschaft. "Das ganze Team war so froh, dich und deine Familie kennenzulernen", schwärmt Chantal Machabee auf Instagram und teilt ein paar Fotos mit der Musikerin. Auf den Schnappschüssen macht Céline einen munteren Eindruck: Mit einem breiten Grinsen posiert sie neben Chantal.

Nur wenig ist bekannt über Célines aktuellen Gesundheitszustand. Ihre Schwester Claudette Dion (74) gibt immer wieder ein paar Updates. "Ich weiß, dass sie ein paar Mal in Denver war, weil dort großartige Forscher sind. Meine Daumen sind gedrückt. Alles, was wir gerade tun können, ist, ihr zu sagen, dass wir sie lieben und das Beste hoffen", hatte sie kürzlich über ihre Schwester im showbizz.net-Interview preisgegeben.

Anzeige

Getty Images Céline Dion im Juli 2019

Anzeige

Getty Images Céline Dion, April 2008

Anzeige

Getty Images Céline Dion, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de