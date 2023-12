Nach Babynews: Hilary Duff und Matthew unterwegs in L.A.

Erledigen Hilary Duff (36) und Matthew Koma noch die letzten Weihnachtseinkäufe? Die Schauspielerin und der DJ gehen nun schon seit mehreren Jahren gemeinsam durchs Leben. 2019 gaben sie sich schließlich das Jawort. Das Paar ist bereits Eltern zweier gemeinsamer Kinder und erwartet derzeit ihren nächsten Nachwuchs. Bei einem Shoppingtrip in L.A. greift Matthew seiner schwangeren Hilary nun unter die Arme!

Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die beiden Turteltauben am Samstag beim Einkaufen in Los Angeles. Auf den Schnappschüssen ist zu sehen, wie die beiden Tüten in ihr Auto trage. Ganz der Gentleman hilft Matthew seiner Hilary dabei, die Tür zu öffnen und einzusteigen. Auf ihrem Ausflug ist das Paar sogar im Partnerlook gekleidet! Beide tragen eine Jeansjacke sowie eine schwarze Hose.

Erst vor wenigen Tagen hatten die beiden Ehepartner noch einen weiteren Grund, um zu feiern: ihren Hochzeitstag! Zu diesem Anlass ließ es sich Matthew nicht nehmen, seiner Liebsten auf Instagram ein paar zuckersüße Worte gewürzt mit etwas Humor zu widmen: "Vier Jahre verheiratet und ich finde erst jetzt heraus, dass meine Frau denkt, einige U2-Songs seien von Creed. Ich liebe dich so sehr."

