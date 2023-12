Nick Cannon beschert kranken Kindern fröhliche Weihnachten!

Er zaubert ihnen ein Lächeln ins Gesicht! Vor zwei Jahren mussten Nick Cannon (43) und seine damalige Partnerin Alyssa Scott einen besonders tragischen Schicksalsschlag hinnehmen. Ihr fünf Monate alter Sohn Zen erlag einem Hirntumor. In Gedanken bei seinem verstorbenen Baby kümmert sich der zwölffache Vater zum Fest der Liebe um das Wohl kranker Kinder. Nick hat als Weihnachtsmann verkleidet ein Krankenhaus besucht!

Seinen weihnachtlichen Ausflug ins Krankenhaus in Orange County, Kalifornien, hält der Comedian in einem Video auf seinem Instagram-Account fest. Während Nick in seiner rot-weißen Weihnachtsmann-Ausrüstung mit Geschenken überrascht und aus Büchern vorliest, könnte das Lächeln der glücklichen Kinder kaum breiter sein. "Zens' Licht strahlt hell für die Feiertage!", schreibt er dazu. Sein Dank geht an das Krankenhaus und all diejenigen, die den Tag "so liebevoll, warm und unvergesslich" gemacht haben.

Der Ex-Mann von Mariah Carey (54) ist Vater einer großen Patchwork-Familie. Insgesamt hat er zwölf Kinder von sechs verschiedenen Frauen. Seine Tochter Halo Marie feierte vor wenigen Tagen ihren ersten Ehrentag. "Alles Gute zum ersten Geburtstag für meinen jüngsten Segen", gratulierte Nick seiner Kleinen im Netz.

Anzeige

Twitter / NickCannonShow Nick Cannon, Alyssa Scott und Baby Zen

Anzeige

Getty Images Nick Cannon, Comedian

Anzeige

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit seiner Tochter Halo im Dezember 2023

Anzeige

Wie findet ihr die weihnachtliche Aktion von Nick? Das ist supersüß! Er hätte sich nicht verkleiden müssen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de