"Überhaupt keinen Spaß": Hugh Grant scherzt über seine Kids!

Hugh Grant (63) ist seit Jahren ein gefeierter Star in Hollywood. Der gebürtige Brite ist vor allem für seine romantischen Komödien wie "Notting Hill" oder Bridget Jones bekannt. Aber auch privat läuft es ziemlich rund bei dem Schauspieler. Mittlerweile hat der Beau nämlich fünf Kinder – und die halten den Leinwandschnuckel offenbar ganz schön auf Trab: Hugh verrät in einem Interview nun ein paar lustige Details aus seinem Leben als Vater!

People quetscht den 63-Jährigen ein wenig zu seiner Freizeit aus – vor allem, wie er diese genutzt hat, als sein neuer Film Wonka in Großbritannien gedreht wurde. "Nun, ich lebe hier und habe überhaupt keinen Spaß. Ich werde von Kindern überschwemmt und ich bin zu alt für sie", erklärt der Charmebolzen mit einem verschmitzten Lachen.

Neben dieser ulkigen Seite hat der Hollywoodstar in den vergangenen Jahren aber wohl auch eine sensible entwickelt. In einem Interview mit Daily Mail outete sich Hugh nämlich als kleiner Softie. "Ich weine jetzt ausnahmslos bei allen Filmen, also werde ich heute Abend weinen, ich bin jetzt schon fast am Weinen", erzählte er unverblümt.

Anzeige

Getty Images Anna Elisabet Eberstein und Hugh Grant bei der Weltpremiere von "Wonka"

Anzeige

Getty Images Hugh Grant bei der Premiere von "Dungeons & Dragons"

Anzeige

Getty Images Hugh Grant im Janaur 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de