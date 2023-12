"Anders": Prinz William verrät sein Lieblingsweihnachtslied

Er plaudert aus dem Nähkästchen. Hinter dem britischen Königshaus liegt sicherlich kein einfaches Jahr. Doch trotz der zahlreichen Negativschlagzeilen lassen sie es sich nicht nehmen, die bevorstehenden Feiertage standesgemäß einzuläuten. Passend dazu plaudert der älteste Sohn von König Charles III. (75) nun einige überraschende Details über seine persönlichen Vorlieben aus – natürlich alles im Sinne des Festes. Prinz William (41) verrät, welcher Song für ihn ein absolutes Weihnachtsmuss ist.

"Für diesen besonderen Plausch mit dir, Barry, werde ich sagen, dass 'Feliz Navidad' mein Lieblingsweihnachtslied ist, weil es ein bisschen anders ist", verrät der britische Thronfolger laut OK! in einem aktuellen Radiointerview mit Barry Alston. Damit wird William sicherlich so einige überraschen, denn statt des üblichen "Last Christmas" scheint der Royal einen etwas spezielleren Geschmack zu haben. Auch über seinen liebsten Film in der Weihnachtszeit packt der 41-Jährige aus: "Ich würde sagen, wahrscheinlich 'Buddy – Der Weihnachtself'. Er ist sehr lustig und ich schaue ihn mir jedes Jahr zu Weihnachten an."

Obwohl Williams Vorfreude auf das bevorstehende Weihnachtsfest kaum zu übersehen ist, wird das in der Vergangenheit womöglich nicht immer der Fall gewesen sein. Der ehemalige Küchenchef der verstorbenen Queen Elizabeth (✝96), Darren McGrady, erzählte Hello Magazine: "Die Kinder haben immer im Kinderzimmer gegessen, bis sie alt genug waren, um sich am Esstisch anständig zu benehmen."

Anzeige

Getty Images Prinz William, 2023

Anzeige

Getty Images Prinz William im Dezember 2023

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Prinz William in den Niederlanden, 1989

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de