Kanye West entschuldigt sich für antisemitische Aussagen!

Kanye West (46) gesteht seine Fehler ein. Der Rapper hat in den vergangenen Jahren mit mehreren fragwürdigen Aktionen für reichlich Negativschlagzeilen gesorgt. Unter anderem äußerte er sich mehrmals in der Öffentlichkeit antisemitisch, zuletzt in einem Ausschnitt seines neuen Songs "Vultures". Bisher war sich der "Flashing Lights"-Interpret jedoch keiner Schuld bewusst und verteidigte seine Aussagen sogar. Doch nun zeigt Kanye plötzlich Reue!

In einem langen Instagram-Statement auf Hebräisch wendet sich der 46-Jährige an die jüdische Community. "Ich entschuldige mich aufrichtig bei der jüdischen Gemeinschaft für jeden unbeabsichtigten Vorfall, der durch meine Worte oder Handlungen verursacht wurde. Es war nicht meine Absicht, euch zu verletzen oder zu missachten, und ich bedauere zutiefst jeden Schmerz, den ich verursacht haben könnte", schreibt Kanye. Er wolle aus seinen Fehlern lernen und in Zukunft sensibler mit dem Thema umgehen. Abschließend betont er: "Eure Vergebung ist mir wichtig und ich verpflichte mich, Wiedergutmachung zu leisten."

Nicht alle sind von seiner Entschuldigung begeistert. Einige jüdische Fans hätten es besser gefunden, wenn er seinen Text nicht auf Hebräisch geteilt hätte. "Er benutzt Hebräisch, um sich zu entschuldigen, damit seine Fans es nicht lesen können. Er kann nicht einmal auf Englisch schreiben, weil es ihm zu peinlich ist, sich bei uns Juden zu entschuldigen", meint ein verärgerter Fan.

APEX / MEGA Kayne West, Mai 2023

Getty Images Kanye West, Rapper

Getty Images Kanye West, Rapper

