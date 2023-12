"Ist mir scheißegal": Kanye West hält antisemitische Rede

Er nimmt definitiv kein Blatt vor den Mund! Kanye West (46) polarisiert nur allzu gern mit seinem Auftreten. Seit vielen Monaten sorgt der Rapper immer wieder für großes Aufsehen durch seine fragwürdigen Aktionen. Zuletzt wurde dem Ex-Mann von Kim Kardashian (43) mehrfach vorgeworfen, sich in der Öffentlichkeit antisemitisch geäußert zu haben. Nun redet sich Kanye erneut um Kopf und Kragen!

In einem aktuellen Video, das TMZ vorliegt, redet der 46-Jährige mehr als zehn Minuten lang ohne Unterbrechung. Dabei schießt er vor allem gegen einige seiner ehemaligen Geschäftspartner. "Es gibt 60 Millionen von uns in Amerika, 60 Millionen Juden auf der Welt", schreit er in der Aufnahme herum und fragt sich: "Aber wer wird die Krankenhäuser bauen? Er ist ein Zionist, Trump. Das ist es, was ich versucht habe, euch zu sagen. Jesus Christus, Hitler, Ye, dritte Partei, sponsorn das." Was andere von seinem Statement halten, scheint den Designer dabei nicht im Geringsten zu interessieren. Er betont: "Das ist mir scheißegal."

Trotz des gesamten Trubels steht Ehegattin Bianca Censori voll und ganz hinter ihrem Mann. Das behauptete zumindest vor wenigen Tagen ein Insider gegenüber Daily Mail. "[Bianca] würde Kanye bis ans Ende dieser Zeit verteidigen", betonte die Quelle. Die Teilzeit-Blondine wisse nämlich, dass er weder ein Antisemit noch ein Rassist sei.

Getty Images Kanye West, US-Rapper

Getty Images Kanye West, Rapper

APEX / MEGA Kanye West und Bianca Censori, Mai 2023

