Peter Morgan verrät, warum "The Crown" im Jahr 2005 endet!

Die Dramaserie The Crown fesselt bereits seit 2016 Royal-Fans vor den Fernsehbildschirmen. Die Netflix-Show zeigt das Leben der britischen Königsfamilie rund um Queen Elizabeth II. (✝96). Doch nach sieben ereignisreichen Jahren ist damit nun Schluss: Der Serienhit endet mit der aktuellen sechsten Staffel. Jetzt enthüllt der Schöpfer der Serie, warum die Show statt in der Gegenwart bereits im Jahr 2005 endet!

"Ich hatte immer das Gefühl, dass ich nicht direkt in die Gegenwart kommen wollte", erklärt Drehbuchautor Peter Morgan in einem Netflix-Feature. Er habe von Anfang an einen vorsichtigen Abstand zu den aktuellen Ereignissen wahren wollen. "Ich bin stolz darauf, dass ich das bis zum Ende geschafft und das gemacht habe, was ich gesagt habe", zeigt sich Peter zufrieden mit dem Serienende. In seinen Augen höre die Show "genau zum richtigen Zeitpunkt auf".

Der erste Teil der finalen Staffel holte die Fans auf jeden Fall ab: Laut Quotenmeter konnten die ersten vier Folgen der Royal-Serie vom 13. bis zum 19. November die meisten gestreamten Minuten verbuchen. Insgesamt flimmerte sie 943 Millionen Minuten über die Bildschirme. Grey's Anatomy landete mit 937 Millionen Minuten auf dem zweiten Platz.

Netflix Imelda Staunton als Queen bei "The Crown"

Getty Images Die "The Crown"-Stars bei der Premiere der fünften Staffel im November 2022

Getty Images Peter Morgan bei den Emmy Awards 2021

