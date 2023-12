Serena Williams zeigt selbstbewusst ihren After-Baby-Body!

Serena Williams (42) ist stolz auf ihren Body! Vor wenigen Monaten wurde die einstige Tennisspielerin erneut Mama. Nach ihrer kleinen Olympia durften die einstige Tennisspielerin und der Unternehmer eine weitere Tochter, Adira, auf der Welt begrüßen. Seitdem gibt die zweifache Mama ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren Alltag und hält sie mit Schnappschüssen stets auf dem Laufenden. Dabei gibt sie unter anderem Updates zu ihrem Körper. So auch jetzt – Serena präsentiert ihren After-Baby-Body!

Via Instagram teilt die 42-Jährige ein paar Spiegelselfies aus dem Fitnessstudio. Unter den Beitrag schreibt die Sportlerin, dass sie die Hälfte der Zeit im Studio damit verbringe, Selfies von sich zu machen: "Ich versuche, den perfekten Winkel zu finden, der mich schlank aussehen lässt." Dann fügt Serena scherzend hinzu: "Nun habe ich diesen Winkel gefunden, also sieh mich nicht von der Seite an, wenn ich in Wirklichkeit ein bisschen fülliger bin."

Die Tennislegende erntet viel Lob von ihren Fans für ihren ehrlichen Post. "Das Realistischste, was du je gepostet hast", schreibt ein Fan. Ein anderer Fan schwärmt: "Ich fühle mich gesehen! Danke, dass du den Körper nach der Geburt als etwas Normales zeigst!"

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihren Töchtern Olympia und Adira

Instagram/ serenawilliams Serena Williams, Dezember 2023

TikTok / serena Serena Williams im November 2023

