Kollege: So geht Michael Schumachers Familie mit Unfall um

Die Formel-1-Legenden John Paul Herbert (59) und Michael Schumacher (54) traten in zig Rennen gegeneinander an. Zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass Michael bei einem Ski-Unfall unglücklich stürzte und ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt. Über seinen aktuellen Zustand ist wenig bekannt. Anlässlich des traurigen Jahrestages erinnert sich der einstige Konkurrent nun an seinen Freund. Johnny erzählt, welche Auswirkungen die Zeit nach dem Unfall auf Schumis Familie hatte!

Der Unfall habe eine große Leere hinterlassen im Kreis der Familie, berichtet Johnny im Gespräch mit Grosvenor Sport. Corinna (54) habe hart daran gearbeitet, den Gesundheitszustand ihres Mannes geheim zu halten und seine Privatsphäre zu bewahren: "Sie versuchen, als Familie so weiterzumachen, wie Michael es gewollt hätte. Sie machen mit ihrem Leben weiter, aber privat bedeutet privat." Auch Bruder Ralf (48) habe eine schwere Zeit durchlebt. "Ralf musste viele Aufgaben übernehmen, nach dem, was mit Michael passiert ist. Er ist reifer geworden", erklärt der Brite.

Besonders für Schumis Sohn Mick (24) sei die Umgewöhnung hart gewesen: "Mick konnte mit Michael vor dem Unfall immer über den Rennsport sprechen. Das ist eines der traurigsten Dinge für jeden Sportler." Es wäre damals für seine Entwicklung sehr wichtig gewesen, meint Johnny.

Anzeige

Getty Images Johnny Herbert

Anzeige

Getty Images Michael Schumacher, November 2012

Anzeige

Instagram / mickschumacher Urlaubsfoto von Mick Schumacher mit seinem Vater Michael Schumacher

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de