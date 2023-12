Unerfüllter Babywunsch? Kanye West gibt Bianca die Schuld

Kanye West (46) und Bianca Censori sorgen erneut für Schlagzeilen. Vor rund einem Jahr trat das kontroverse Paar nach einer kurzen Kennenlernphase gemeinsam vor den Altar. Gemeinsam mit seiner Ex Kim Kardashian (43) hat der Rapper bereits vier Kinder – North (10), Saint (8), Chicago (5) und Psalm (4). Anscheinend möchte er nun jedoch noch mehr Nachwuchs. Dass Bianca bislang nicht schwanger wurde, soll Kanye ein Dorn im Auge sein!

Wenn es nach Kanye gehe, soll Bianca die Schuld an der Kinderlosigkeit des Paares tragen. "Er würde sie lieber in die Wüste schicken, als zuzugeben, dass er das Problem ist", will ein Insider laut dem National Enquirer wissen. Die Ehe des Paares soll angeblich keine Chance mehr haben, wenn Bianca nicht bis zum Ende des neuen Jahres schwanger wird. "Er führt seine Frau wie ein Sexspielzeug vor. Aber in den meisten Nächten geht sie allein ins Bett", erklärt die Quelle. Eine künstliche Befruchtung soll nun wohl das Problem lösen.

Dass sie in der Mutterrolle glänzen kann, hat Bianca in der Vergangenheit bereits bewiesen. Erst kürzlich kümmerte sie sich nach einem Konzert von Kanye liebevoll um seine Kinder und schützte sie vor den lauernden Paparazzi.

Instagram / bianca.censori_official Kanye West und Bianca Censori

Getty Images Kanye West bei den Oscars, 2020

actionpress North West, Chicago West und Bianca Censori

