Weiterer Kinderwunsch: Laura Maria Rypa gibt Details preis

Laura Maria Rypas (28) Kinderplanung ist noch nicht abgeschlossen. Die Influencerin geht seit 2020 mit einigen Unterbrechungen gemeinsam mit Pietro Lombardi (31) durchs Leben. Mittlerweile sind die beiden verlobt und Eltern eines Sohnes. Für den Sänger ist es bereits das zweite Kind – er ist auch Vater der achtjährigen Alessio (8). Doch das Paar betont immer wieder, dass es sich weiteren Nachwuchs wünscht. Jetzt verrät Laura Details.

In ihrer Instagram-Story schreibt die frühere Rechtsanwaltsfachangestellte: "Da ich selbst mit zwei Brüdern aufgewachsen bin, wäre noch ein weiteres Kind schon schön." Wenn sie die Liebe zwischen Alessio und Leano sehe, gehe ihr Herz auf: "Und ich glaube, noch so eine kleine Schwester wäre cool." Das sei aber nicht eilig. "Wir haben auf jeden Fall noch Zeit", stellt die 28-Jährige klar.

Was ebenfalls noch Zeit hat, ist Leanos Kindergartenzeit. Vor wenigen Monaten hat Laura verraten: "Ich will, dass Leano erst mit drei oder dreieinhalb Jahren in den Kindergarten geht." Vorher solle der Kleine in eine Krabbelgruppe gehen, um Kontakt zu anderen Kindern zu haben. "Ich will, dass er eigenständig reden kann und wenn irgendetwas vorfallen sollte, dass er es mir sagen kann", erklärte die stolze Mutter.

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit Leano und Alessio

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio und Leano

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de