Sidar oder Ryan? "Are You The One?"-Jana fährt zweigleisig

Bei Are You The One? ist schon das nächste Liebesdreieck in vollem Gange – und Ryan Wöhrl ist schon wieder involviert! Jana Klein flirtete direkt zu Beginn mit Sidar Sahin. Doch auch nach einigen Tagen will ihr der Automobilkaufmann einfach nicht aus dem Kopf gehen. Die Entscheidung zwischen den beiden Hotties scheint unmöglich – Jana möchte am liebsten beide haben!

Als Sidar ihr ein Ultimatum stellt, entscheidet sie sich für Ryan. Die beiden besiegeln dies sofort mit dem langersehnten ersten Kuss. Doch wirklich glücklich mit ihrer Wahl scheint sie nicht. Trotz des von Ryan verhängten Flirtverbots, kann sie die Finger nicht von ihrer Ex-Romanze lassen. Sidar stichelt, Ryan sei nicht mehr als ein Toyboy und wenn er wolle, könnte er Jana flink zurückerobern. "Ich wünschte, der Sidar wäre in Ryans Körper", seufzt die Krankenschwester. Gefundenes Fressen für Sophia Thomalla (34), die in der Matching Night Janas Aussage brühwarm vor versammelter Mannschaft wiederholt. Das dürfte gesessen haben: Beide Boys sind geknickt.

Im Netz muss die Dortmunderin nun für ihr Verhalten Kritik einstecken. "Sich für die Optik zu entscheiden, statt für den Kern eines Menschen, ist echt ein Armutszeugnis", findet ein Zuschauer auf Instagram. Die Fans sind offensichtlich genervt vom ständigen Hin und Her. Ein anderer findet: "Jana ist genau wie Ryan, unschlüssig und unsicher!"

RTL / Frank Beer Jana Klein, "Are You The One?"-Kandidatin

Instagram / sidarsahin01 Sidar Sahin, Reality-TV-Darsteller

RTL / Frank Beer Ryan, "Are You The One?"-Kandidat

