Christina Hänni hatte am Schwangerschaftsanfang zu kämpfen!

Sie hatte ganz schön zu kämpfen! Vor einigen Tagen überraschten Christina (33) und Luca Hänni (29) ihre Community mit einer zuckersüßen Nachricht: Die Let's Dance-Profitänzerin und der Sänger werden zum ersten Mal Eltern. Seitdem haben die beiden noch nicht sonderlich viel über ihren Nachwuchs preisgegeben – doch das ändert die werdende Mama nun: Christina verrät, mit was für Schwangerschaftswehwehchen sie zu kämpfen hatte!

In ihrer Instagram-Story gibt die 33-Jährige ein paar Details zu ihren anderen Umständen preis. Vor allem zu Beginn ihrer Schwangerschaft haben sie "die volle Bandbreite an Symptomen" gehabt: "Alles, was man sich vorstellen konnte, inklusive Übelkeit." In dieser Zeit sei sie auch mit der "Let's Dance"-Tour beschäftigt gewesen, was das Ganze noch einmal verstärkt hat. "An den Offdays ging es mir immer schlechter, als an den Tagen, an denen ich getanzt habe", erzählt sie ihren Fans.

Erst kürzlich gab Christina preis, dass ihr Baby ein absolutes Wunschkind sei. "Wir hatten einen Traum – das warst du. Wir haben uns etwas gewünscht und du wurdest Wirklichkeit", schrieb die "Let's Dance"-Bekanntheit stolz zu ihrem allerersten Babybauch-Post auf Instagram.

Christina und Luca Hänni im Dezember 2023

Christina Hänni, Profi-Tänzerin

Luca und Christina Hänni, 2023

