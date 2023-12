Grüße vom Strand: Nicole Kidman selig im Silvester-Urlaub

Nicole Kidman (56) lässt die Seele baumeln. Die Schauspielerin hat ein anstrengendes Jahr hinter sich. 2023 arbeitete sie gleich an mehreren Projekten. Unter anderem feierte die aufwendige Action-Serie "Special Ops: Lioness" Premiere. Kurz vor dem Jahreswechsel kam dann "Aquaman: Lost Kingdom" in die Kinos. Da sie aber nicht nur vor der Kamera stand, sondern auch fleißig promotete und produzierte, machten sich Freunde bereits Sorgen um die Australierin. Doch jetzt kann sie abschalten: Nicole zeigt sich tiefenentspannt im Urlaub.

Bei Instagram teilt sie ein Bild von sich am Strand. In einem Sport-Langarmshirt und mit Sonnenhut posiert sie in einer fast tänzelnden Pose und richtet den Blick mit einem seligen Lächeln in den Himmel. "Liebe liegt in der Luft", schreibt sie unter den Post und wünscht ihren Fans schon mal vorab ein frohes neues Jahr. Ihre Fans sind zumindest begeistert von der entspannten Nicole: "Liebe das, Beach Babe. Frohes neues Jahr, Nicci. [...] Liebe dich so sehr", schreibt unter anderem eine Userin.

Dass es Nicole so gut geht, dürfte ihr Umkreis beruhigen, denn ihre Freunde sollen sich nicht nur um ihre mentale Gesundheit Sorgen machen. Im November machten sie sich wohl auch über ihren körperlichen Zustand Gedanken. "Sie ist so dünn, dass ihre Knochen herausragen. [...] Sie hat so viel Gewicht verloren, dass sie aussieht, als sollte sie ins Krankenhaus eingeliefert werden", meinte ein Bekannter zu InTouch Weekly.

Getty Images Nicole Kidman im März 2022

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman, Schauspielerin

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

