Nach Kanyes Ausflug mit North: Kim mit Saint im Disneyland!

Ist das ein Seitenhieb gegen ihn? Kim Kardashian (43) reichte vor fast drei Jahren die Scheidung von ihrem Partner Kanye West (46) ein. Dabei brachte die Ehe der beiden vier gemeinsame Kinder hervor. Obwohl sich das Co-Parenting mit ihrem Ex nicht immer leicht gestaltet, versucht die vierfache Mutter das Beste daraus zu machen. Nachdem Kanye mit North (10) Disneyland besuchte, nimmt Kim jetzt Saint (8) mit auf einen Ausflug!

Auf Instagram postet die Unternehmerin Schnappschüsse, die ihren Sohn in dem Vergnügungspark zeigen. "Ich bin eigentlich nur wegen der Churros hier!", schreibt sie zu einem weiteren Bild und hält das süße Gebäck in die Luft. Erst wenige Tage zuvor hatte ihr Ex Kanye die gemeinsame Tochter North mit seiner neuen Frau Bianca Censori ins Disneyland begleitet.

Es ist nicht das erste Mal, dass Kims älteste Tochter die Zeit mit ihrem Vater auch ohne die Anwesenheit ihrer Mama genießt. Erst im November verbrachte das Duo einen gemeinsamen Urlaub im Ausland. Dafür reisten Kanye und North nach Dubai und zeigten sich beispielsweise bei einer Shoppingtour.

Instagram / kimkardashian Saint West im Dezember 2023

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Churro

MEGA Kanye West und North West

