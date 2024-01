Horoskop sagt: König Charles steht ein unruhiges Jahr bevor

Kommt König Charles (75) 2024 etwa nicht zur Ruhe? Der Monarch hat ein paar aufreibende Monate hinter sich. Seine Krönung im Frühjahr muss eines der einschneidendsten Erlebnisse gewesen sein. Aber seine neue Rolle brachte mehr Arbeit und mehr Reisen mit sich. Hinzu kam, dass sich das Verhältnis der Königsfamilie zu Prinz Harry (39) nur minimal verbessert hat. Es sieht fast so aus, als ob auch das neue Jahr für Charles turbulent wird.

Das meint zumindest die Astrologin Debbie Frank. Gegenüber Hello! verrät sie, dass bei Charles nach wie vor alle Sterne auf Unruhe stehen. "Für König Charles sind die Dinge nicht so ruhig, wie er es gerne hätte. Und seine persönlichen Familienprobleme spiegeln sich in der erweiterten Commonwealth-Familie wider und drohen seinen Seelenfrieden zu stören", meint Debbie, die eine enge Vertraute von Prinzessin Diana (✝36) war. Sie ist sicher, dass es nun an der Zeit sei, sowohl die Rolle des Königs als auch die des Commonwealth zu modernisieren.

Mit Charles' Krönung übernahm auch sein älterer Sohn Prinz William (41) mehr Aufgaben, um später einmal selbst König zu werden. Und der Thronfolger soll wohl im Hinterkopf haben, seinen Vater früher als gedacht ablösen zu wollen. "Natürlich erwartet William, dass er im Laufe der Jahre mehr Einfluss und Kontrolle erhält", offenbarte ein Insider gegenüber GB News. Doch das Verhältnis von Vater und Sohn sei dadurch nicht belastet.

Anzeige

Getty Images König Charles im Juli 2023

Anzeige

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla an seinem 75. Geburtstag

Anzeige

Getty Images Prinz William und König Charles im Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de