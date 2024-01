Ist der Monarch etwa faul? So arbeitet König Charles III.!

Wie sieht König Charles' (75) Arbeitsleben aus? Seit September 2022 ist er als britischer Regent tätig. Nach dem Tod seiner Mutter, Queen Elizabeth II. (✝96), wurde ihm dieses Amt automatisch zugeteilt. Mit der Krönung im Mai 2023 wurde das Ganze offiziell gemacht. Somit haben sich auch die Aufgaben von Prinz Williams (41) Vater geändert. Aber ist Charles ein fleißiger König oder eher von der faulen Sorte?

Im Interview mit OK! Magazine plaudert Charles' gute Freundin Sophie Winkleman nun über den König – und sie stellt klar: "Man sieht, wie er den ganzen Tag arbeitet, schnell zu Abend isst und dann bis etwa 4 Uhr morgens verschwindet, um Briefe zu schreiben." Ihm lägen seine royalen Pflichten sehr am Herzen. Er finde stets brillante Lösungen und sei ein extrem eifriger Royal.

Auch Charles' jüngster Sohn Prinz Harry (39) konnte in seiner Skandal-Biografie "Reserve" nur bestätigen, wie hart sein Vater arbeitet. "Unzählige Male fanden Willy und ich ihn spätnachts an seinem Schreibtisch inmitten von Bergen praller blauer Postsäcke, seiner Korrespondenz", erinnerte er sich. Charles widme sich teils so lange seinen Aufgaben, dass er bereits manchmal an seinem Schreibtisch eingeschlafen sei.

Anzeige

Getty Images König Charles bei seiner Krönung im Mai 2023

Anzeige

Getty Images König Charles im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images König Charles III. und Prinz Harry, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de