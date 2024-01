Kelly Clarkson hilft bei Fan-Hochzeit während ihres Konzerts

Damit hätte wohl selbst sie nicht gerechnet. Seit Mega-Hits wie "Because of You" und "Since U Been Gone" zählt Kelly Clarkson (41) zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Welt. Mit ihrer Musik berührt die gebürtige Texanerin regelmäßig viele Fan-Herzen. Offenbar sogar so sehr, dass zwei Konzertbesucher kurzerhand den wohl wichtigsten Schritt ihres Lebens wagten. Während Kellys Auftritt heiratete ein Paar im Publikum.

Bei ihrem Konzert in Las Vegas wurde die Sängerin mal eben zur Nebensache – zumindest für einen kurzen Moment. Ein YouTube-Video zeigte, wie Kelly im Gespräch mit zwei Fans erfuhr, dass diese sich noch an Ort und Stelle, während ihres Konzerts, das Jawort geben wollen. "Oh, das ist heute Abend? Mit mir?", fragte die 41-Jährige daraufhin sichtlich aufgeregt. Währenddessen bewegte sich bereits ein Mann, der die Trauung vollziehen sollte, auf die Grammy-Gewinnerin und das Paar zu. Ein paar rührende Augenblicke später waren die beiden verheiratet. "Leute, das war so wunderbar!", schwärmte die Musikerin im Anschluss an die überraschende Vermählung.

Während die Musikerin die Liebe ihrer Fans aus vollem Herzen feierte, hatte sie selbst zuletzt nur wenig Glück mit ihrem eigenen Partner. Nach ihrer öffentlichen Scheidung von Brandon Blackstock (47) hatte Kelly in der "The Kelly Clarkson Show" ganz ehrlich über ihr aktuelles Singlesein gesprochen: "Ich genieße gerade die Zeit alleine."

Anzeige

Getty Images Kelly Clarkson beim iHeartRadio Music Festival, 2023

Anzeige

Getty Images Kelly Clarkson, März 2022

Anzeige

Getty Images Brandon Blackstock and Kelly Clarkson, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de